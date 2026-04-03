Su Prime Video, c'è una miniserie TV con Billie Eilish che non puoi perderti (la divorerai)

Pubblicazione: 03 aprile alle 11:00

Quando pensi a Billie Eilish, la prima immagine che ti viene in mente è probabilmente quella di una delle popstar più influenti della sua generazione: Grammy e Oscar in bacheca, milioni di stream, una presenza scenica che ha ridefinito l'estetica musicale contemporanea. Quello che forse non sai è che nel 2023 Eilish ha fatto il suo debutto nella recitazione scripted, e lo ha fatto in una delle miniserie thriller più sottovalutate di Prime Video.



Si chiama Swarm, dura meno di quattro ore totali ed è costruita appositamente per essere divorata in una sola serata. Sette episodi compressi tra i 27 e i 39 minuti ciascuno, per un runtime complessivo di 3 ore e 57 minuti. Non è solo una questione di lunghezza: questa serie co-creata da Donald Glover, la mente dietro Atlanta e Mr. & Mrs. Smith, ha tutte le carte in regola per tenerti incollato allo schermo dall'inizio alla fine.



Swarm ha ottenuto l'87% di gradimento su Rotten Tomatoes, certificato Fresh dalla critica, e ha diviso il pubblico in modo affascinante. È una dark comedy thriller con venature satiriche, un prodotto che sfida le convenzioni e gioca pericolosamente con i confini tra omaggio e critica alla cultura dei fan ossessivi. Il tipo di serie che non passa inosservata.

Swarm - Netflix

La storia segue Andrea "Dre" Greene, interpretata da Dominique Fishback, una giovane donna la cui esistenza ruota interamente attorno a Ni'Jah, una superstar internazionale del pop. Chiunque abbia familiarità con la cultura musicale contemporanea riconoscerà immediatamente l'ispirazione: Ni'Jah è un chiaro alter ego di Beyoncé, e i suoi fan, chiamati The Swarm, riecheggiano il famigerato BeyHive. Non è un segreto, e la serie non fa nulla per nasconderlo. Anzi, il primo episodio si apre con un disclaimer provocatorio che recita: "Questo non è un lavoro di finzione. Qualsiasi somiglianza con persone reali, vive o morte, o con eventi, è intenzionale".



Dopo una tragedia personale devastante che la lascia senza punti di riferimento, Dre intraprende un viaggio attraverso gli Stati Uniti con un obiettivo inquietante: eliminare chiunque osi criticare Ni'Jah online. È un'esplorazione viscerale e disturbante della cultura dei fan nell'era digitale, quando l'adorazione supera ogni confine razionale e si trasforma in violenza.



Swarm è stato paragonato a Perfect Blue, il celebrato film d'animazione di Satoshi Kon che ha esplorato temi simili di ossessione, identità e celebrità. Perfect Blue, a sua volta, è considerato una delle ispirazioni dietro Black Swan di Darren Aronofsky, vincitore dell'Oscar. Il filo conduttore è evidente: tutte queste opere interrogano il confine sottile tra ammirazione e patologia, tra devozione e perdita di sé.

Swarm - Netflix

Ed è qui che entra in scena Billie Eilish. Nel quarto episodio della serie, Eilish interpreta Eva, la leader di una comune femminista nel Tennessee che Dre incontra durante il suo pellegrinaggio di morte. Eva non è una celebrity, non è una versione esagerata di sé stessa: è un personaggio sfaccettato, magnetico, ambiguo. Invita Dre a unirsi a una sessione di guarigione collettiva, ma dietro la facciata di empatia e solidarietà si nasconde qualcosa di più complesso e oscuro.



L'ironia della scelta di casting è palese e geniale: Eilish è una delle poche artiste che può competere con Beyoncé in termini di status culturale e devozione dei fan. Eppure, in Swarm, interpreta un ruolo che la mette dall'altra parte dello specchio, lontana dai riflettori, immersa in una comunità ai margini. La sua performance, per essere una prima assoluta nella recitazione scripted, è sorprendentemente solida. Dimostra presenza scenica, capacità di abitare un personaggio lontano dalla sua immagine pubblica, e una naturalezza che lascia ben sperare per i suoi futuri progetti cinematografici, incluso il tanto atteso adattamento di The Bell Jar di Sylvia Plath.



Donald Glover, co-creatore e produttore esecutivo della serie insieme a Janine Nabers, porta in Swarm il suo sguardo affilato e la sua capacità di mescolare generi, toni e registri. Come in Atlanta, anche qui c'è un equilibrio delicato tra satira sociale, dramma psicologico e momenti di pura stranezza surrealista. La serie non si limita a raccontare una storia di ossessione: la vive dall'interno, ne adotta la logica distorta, ti trascina nella spirale insieme a Dre.



Non c'è una seconda stagione in sviluppo, e forse è giusto così. Swarm funziona perfettamente come miniserie autoconclusiva, un'esperienza concentrata che non si diluisce, non cerca di allungarsi oltre il necessario. È una storia che va vissuta tutta d'un fiato, lasciandosi travolgere dalla sua intensità e dalla sua capacità di disturbare.