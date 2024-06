Gli showrunner di Fallout hanno confermato che nella stagione 2 della serie tv di Prime Video vedremo un personaggio importante del videogioco.

Durante una recente intervista con Variety, gli showrunner Graham Wagner e Geneva Robertson-Dworet hanno rivelato che Robert House, anche conosciuto come Mr. House, personaggio importante nel videogioco, avrà un ruolo nella stagione 2 di Fallout:

Molti dei nostri personaggi principali sono legati a Las Vegas. Las Vegas nel mondo di Fallout è la città di Robert House. Robert House sarà coinvolto nella seconda stagione.

Mr. House gioca un ruolo cruciale in Fallout: New Vegas a causa della sua posizione di sovrano della stessa New Vegas. Viene generalmente presentato come un antagonista chiave nel mondo dei giochi, anche se i giocatori possono scegliere di schierarsi con lui se lo desiderano. Prima della guerra, House era il fondatore e amministratore delegato di RobCo Industries e ha svolto un ruolo importante nel garantire la sicurezza di Las Vegas durante gli eventi della Grande Guerra.

Fallout è disponibile su Prime Video.

Che ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le informazioni su Fallout nella nostra scheda.

Vi ricordiamo infine che trovate BadTaste anche su TikTok.

Fonte: Variety

Le serie imperdibili