In un’intervista con THR, Jay Worth, supervisore dei VFX di Fallout, ha parlato del processo di realizzazione delle serie tratta dall’ominimo videogioco. Ecco i passaggi più interessanti.

Nel corso della chiacchierata, Worth si concentra soprattutto sulle sfide principali affrontate:

Quella più impegnativa è quella più ovvia: il ciclope, perché volevamo davvero trovare un modo per catturare la performance di Chris Parnell. Ricordo quando Graham [Wagner, co-showrunner] mi ha chiamato e mi ha chiesto: “Cosa ne pensi dei ciclopi?“. Non hanno mai un aspetto preciso. ma sempre uno finto che arriva dall’idea “bloccato al centro della tua fronte” [stuck-in-the-middle-of-your-forehead mutated] invece che da “mutante”, e la sensazione che ne deriva avrebbe tolto umorismo e umanità alla sua interpretazione. Abbiamo fatto molta fatica e i primi concept art non erano belli. Ma ho collaborato con Important Looking Pirates, una società svedese che ha realizzato l’esoscheletro di Dolores per Westworld [precedente serie a cui ha lavorato] e il de-aging di Anthony Hopkins per il personaggio di Young Ford [sempre in Westworld] quindi mi sono affidato a loro.

Ecco invece come è stato portato sullo schermo il naso del Ghoul interpretato da Walton Goggins:

Abbiamo messo dei marcatori di tracciamento, in modo da mantenere tutte le informazioni del trucco. Tutti i movimenti e il modo in cui il suo viso si muoveva non sono stati modificati perché il trucco era attaccato alla sua pelle e quindi tutte le sue performance facciali sono state catturate. Non abbiamo toccato nient’altro. Era tutto davanti alla macchina da presa. Abbiamo dovuto solo rimuovere il naso, il che è stato fantastico.

Worth passa poi a parlare dello sviluppo della tecnologia utilizzata nella serie:

Jonah [Nolan, produttore] e io abbiamo iniziato a lavorare su [questa tecnologia] nove anni fa. È venuto da me dopo Interstellar, quandpo ci stavamo occupando della prima stagione di Westworld. Mi ha detto: “Ho un’idea, voglio prendere un proiettore e voglio che tu costruisca un supercomputer in modo da poter usare un motore grafico“. Era prima di The Mandalorian e non conoscevo nessuno che lo facesse. Avevo un tizio che aveva costruito un supercomputer, ma non riuscivamo a ottenere la potenza di rendering, non riuscivamo a capire come farlo. Così ci abbiamo messo un perno [PIN].

Ho lavorato con Jon Favreau [ideatore di The Mandalorian] – Jonah lo conosceva personalmente e io avevo lavorato con lui in [la serie fantascientifica della NBC] Revolution – e ci ha invitato ad andare sul set di Il Re Leone e poi nel mondo dei Mandaloriani. Ho pensato: “Avete appena capito [come ottenere] alcune di queste cose“, e poi siamo riusciti a usarle per la terza stagione di Westworld. Ma anche adesso, il modo in cui il cinema e la tecnologia si fondono in qualcosa di nuovo è davvero divertente ed emozionante.