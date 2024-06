Quando Jonathan Nolan, showrunner di Fallout, ha dovuto cercare un compositore per la serie, si è subito rivolto a Ramin Djawadi. I due infatti avevano lavorato insieme in Batman Begins, Person of Interest e Westworld.

Racconta Djawadi come ha deciso di approcciare la colonna sonora:

È un’ambientazione post-apocalittica nel futuro, ma le immagini sono bloccate negli anni ’50. Le canzoni presenti provengono effettivamente da quell’epoca, quindi ci sono molte di quelle canzoni e poi la colonna sonora si fonde con questi momenti.

Il suo punto di partenza però è stato parlare con i 3 showrunners (Nolan, Robertson-Dworet e Wagner). L’obiettivo infatti era che la musica si adattasse ai tre protagonisti: Lucy, il Ghoul e Maximus.

Mi hanno parlato dello show e quello è stato davvero il mio punto di partenza, cercare di catturare ogni individuo perché non potrebbero essere più diversi. Quali sono gli strumenti? Qual è l’atmosfera e tutto ciò che dovevo catturare? Una volta avute queste informazioni, mi sedevo e cercavo di capire come trasformarle in note musicali.

Quando è arrivato al tema della Confraternita d’Acciaio, voleva che fosse pieno di tensione perché il loro ambiente è instabile. Djawadi ha quindi aggiunto un piccolo suono di sferragliamento, creato su un sintetizzatore. E nel momento in cui Maximus riceve il marchio sul collo ha aggiunto delle voci registrate da lui stesso.

Si potrebbe dire che possiede quasi una sensazione religiosa, ma non volevo che fosse un coro tradizionale di chiesa o qualcosa del genere, quindi ho pensato di usare questo tipo di voci e poi abbassarle di tono, questo le rende più cupe, quindi ho pensato che potesse essere un buon tono.

Fallout, basato sul popolare videogioco, è disponibile su Prime Video. Trovate tutte le informazioni nella nostra scheda.

Seguiteci anche su TikTok!

FONTE: Variety

Le serie imperdibili