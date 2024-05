Grazie ai profili Instagram di Prime Video, di Fallout e di Walton Goggins, possiamo dare uno sguardo nel dietro le quinte della popolare serie TV tratta dall’IP videoludica di Bethesda.

Proprio in quella postata da Walton Goggins, in cui lo vediamo con addosso il costume e il make-up del suo Ghoul, possiamo leggere qualche informazione interessante a corredo dello scatto.

Come forse saprete, buona parte di Fallout è stata girata in location esterne in Namibia, presso la Skeleton Coast nello specifico. E l’attore racconta:

Prime Video ha appena pubblicato alcune immagini della serie e questa è una di esse. Sembra che stia cercando di sembrare figo e tutto… ma non è così. In pratica, stavamo girando in una miniera di diamanti abbandonata in Namibia. Non avevamo il permesso di toccare troppo il terreno. È ancora di proprietà di qualcuno e ci sono ancora diamanti per terra. Il fotografo mi ha sorpreso mentre cercavo di trovarne uno… senza usare le mani!! Davvero! 🤣🤣 Sempre e comunque un fuorilegge!

