È Natale, e quindi Fantaghirò torna in televisione: la programmazione in chiaro della serie di Lamberto Bava è prevista anche quest’anno.

Sarà il canale 27 di Mediaset (visibile sul digitale terrestre e in diretta streaming su Mediaset Infinity) a trasmettere le puntate a partire da lunedì 18 dicembre: l’appuntamento sarà però… in notturna, perché le puntate inizieranno tra mezzanotte e l’una del mattino (gli orari potranno subire variazioni, come indica la fanpage della serie). La prima parte verrà trasmessa alle 00:40 di lunedì 18 dicembre.

Ispirato alla fiaba Fanta-Ghirò, persona bella di Italo Calvino (a sua volta tratta da una novella popolare), Fantaghirò ha ormai più di trent’anni: andò infatti in onda per la prima volta nel 1991, concludendo le sue cinque stagioni (da due parti ciascuna) nel 1996.

Fantaghirò: dove vedere la serie in streaming

Ovviamente la serie è interamente disponibile in streaming in qualunque momento: fa parte infatti del catalogo di Mediaset infinity, dove è possibile vedere i vari episodi.

Fantaghirò: la regina dei due regni, il mistero sulla nuova serie tv

Annunciata nel 2021, la serie Fantaghirò: la regina dei due regni è da allora in sviluppo presso Lotus Production. La serie live action è stata scritta dai White Rabbits e verrà diretta da Nicola Abbatangelo, Creative Producer del dipartimento Lotus Factory. Tuttavia, in questi ultimi anni non abbiamo più avuto notizie sul progetto: l’ultima volta ne abbiamo parlato proprio con Abbatangelo nel 2021.