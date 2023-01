Lo show Fantastic Friends, con protagonisti James e Oliver Phelps, potrà contare sulla presenza di altri membri del cast della saga cinematografica di Harry Potter.

Il progetto è stato sviluppato da Daniel Sharp e segue i due interpreti dei gemelli Weasley mentre intraprendono una vacanza piena di avventure insieme ad amici e colleghi.

Tra gli ospiti degli episodi ci saranno quindi Mark Williams, interprete di Arthur Weasley, Matt Lewis, Alfie Enoch, Nat Tena e Stanislav Yanevski. Tra gli ospiti anche Corey Mylechreest e Genesis Rodriguez.

Le riprese delle otto puntate, due in più rispetto alla prima stagione, sono in corso dal 2022. I protagonisti sono stati impegnati in Turchia, Alpi Svizzere, Singapore, Australia, Florida, Cile e Patagonia.

Tra le attività in cui sono stati impegnati ci sono scalate di pareti di ghiaccio, caccia a fantasmi e sfide con i kart. Tutte le “missioni” hanno inoltre dei temi magici. I gemelli, per girare nelle Alpi alcune scene con Stan Yanevski, hanno persino preso la patente per le moto.

Sharp ha dichiarato:

Nonostante si tratti di un’ambiziosa serie sui viggi e sulle avventure, alla fine è una elebrazione di una vera amicizia.

Fonte: Deadline