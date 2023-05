Fox ha deciso di cancellare Fantasy Island dopo due stagioni, lo show non tornerà per una terza volta.

Nonostante il poco budget impiegato per la serie tv, Fox ha deciso di cancellare lo show. Di seguito la comunicazione ufficiale:

Siamo rimasti molto soddisfatti della creatività divertente ed evasiva di Fantasy Island, che speravamo avrebbe ottenuto un forte riscontro tra gli spettatori. Sony Pictures Television è un nostro partner importante e non vediamo l’ora di continuare a lavorare con loro su Accused, Alert: Missing Persons Unit, Doc e la prossima serie animata Universal Basic Guys/Hoagie Bros. Vorremmo anche ringraziare Il cast di Fantasy Island, guidato da Roselyn Sánchez, Kiara Barnes e John Gabriel Rodriquez, la troupe e i produttori esecutivi Liz Craft, Sarah Fain e Anne Clements per la loro collaborazione nella serie.

La serie racconta l’incredibile vacanza di uno o più ospiti per puntata, accolti sull’isola da Elena Roarke, interpretata da Roselyn Sánchez, dalla sua assistente Ruby Akuda (Kiara Barnes) e dal responsabile dei trasporti dell’isola Javier (John Gabriel Rodriguez), che faranno di tutto per rendere indimenticabile la loro permanenza sull’isola.

Discendente dell’iconico Mr. Roarke, Elena è la nuova responsabile dell’isola. Ha messo da parte le proprie ambizioni, e anche l’amore della sua vita, per portare avanti questo progetto, una vera e propria eredità di famiglia. Profondamente in grado di comprendere la natura umana, Elena gestisce il resort come all’apparenza fosse la cosa più facile del mondo. Dietro questa facciata, però, si nasconde l’ansia delle responsabilità accettate più o meno volontariamente.

La serie originale Fantasilandia andò in onda tra gli anni settanta e gli anni ottanta: protagonista Mr Roarke, che scopriamo essere il padre di Miss Roarke, pronta ad accogliere gli ospiti del paradisiaco resort della stessa magica isola, e a trasformare in realtà i loro sogni più nascosti.

Fonte: Deadline