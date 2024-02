Richa Moorjani ha recitato nella stagione 5 di Fargo e, durante una nuova intervista, ha difeso la storia al centro degli episodi dall’accusa di essere “spazzatura woke”.

Nelle puntate si segue quello che accade a una giovane casalinga (Juno Temple), che vive a Scandia, Minnesota, e che nasconde un passato traumatico e pericoloso.

Nel cast c’erano anche Jennifer Jason Leigh, Jon Hamm, Lamorne Morris, Joe Keery, Sam Spruell, Dave Foley, Lukas Gage e David Rysdahl.

L’interprete dell’agente Indira Olmestead, intervistata da CherryPicks, ha ora dichiarato:

Ho visto dei commenti in cui si definiva questa stagione spazzatura ‘woke’ e una storia che ha come obiettivo solo quello di mostrare gli uomini sotto una luce negativa. Penso sia spiacevole che questo tipo di pensiero e interpretazione esista, ma ho notato che non appena c’è una storia con dei personaggi femminili forti c’è un certo gruppo di persone che si sentono minacciate. Non lo capisco realmente, ma so che è un motivo in più per sostenere l’importanza di continuare a mettere al centro delle nostre narrazioni donne complesse e piene di sfumature, in modo da sfidare quella percezione.