La stagione 5 di Fargo si è da poco conclusa e per l’occasione il creatore Noah Hawley ha concesso un’intervista a Variety e THR, dove ha parlato a ruota libera dei temi dei nuovi episodi, del finale della nuova annata e del futuro dello show. Vi riportiamo i passaggi più interessanti.

Tema centrale dei nuovi episodi è il debito, trattato in termini coeniani:

Abbiamo stabilito l’idea che le persone che non ripagano i loro debiti siano in qualche modo cattive persone. Ma questo ha anche un carattere kafkiano, perché se si prende un prestito per studenti, ci vogliono 20 o 30 anni per ripagarlo, e non tutti possono farlo. Se non riesci a ripagarlo, la società ti definisce immorale, mentre se ci riesci sei una persona morale. Ma per quei 20 anni, sei sospeso in questo limbo in cui sei sia morale che immorale, perché non è ancora chiaro cosa succederà – il che sembra uno stato d’animo molto alla fratelli Coen [autori del film originale].

E poi, naturalmente, ci sono le cose che ci dobbiamo l’un l’altro in una società, e la domanda: “Cosa deve una moglie a un marito che la picchia e che scappa da lui?”. Roy insegue Dot dicendo: “Mi hai fatto delle promesse davanti a Dio e non hai mantenuto i tuoi voti” e lei risponde: “Beh, mi hai rotto la clavicola e le dita”. E cosa deve un figlio a una madre che è stata fredda con lui? Queste idee di obblighi umani e di debiti reciproci mi sono sembrate molto rilevanti anche in una storia di Fargo.