Nel cast della stagione 5 della serie Fargo ci sono cinque nuovi arrivi: David Rysdahl (Oppenheimer), Sam Spruell (Small Axe), Jessica Pohly (Goliath) e Nick Gomez (She-Hulk: Attorney at Law).

La produzione aveva già annunciato la presenza nei nuovi episodi del progetto antologico di Juno Temple, Jon Hamm, Jennifer Jason Leigh, Joe Keery, Lamorne Morris, e Richa Moorjani.

La stagione sarà ambientata nel 2019 e la descrizione anticipa: “Cosa accade quando un rapimento non è un rapimento, e tua moglie non è tua moglie?”.

Per ora non sono stati diffusi i dettagli dei personaggi affidati agli attori, ma sono stati annunciati i nomi dei personaggi: Rysdahl sarà Wayne Lyon, Spruell interpreterà Ole Munch, Pohly avrà il ruolo dell’Agente Meyer, e Gomez sarà l’agente Joaquin.

Noah Hawley ha creato Fargo e sarà coinvolto come regista e produttore esecutivo della serie tramite la sua casa di produzione 26 Keys. Warren Littlefield sarà coinvolto come produttore insieme a Joel ed Ethan Coen, che hanno scritto e diretto il film su cui si basa il progetto realizzato da MGM Television e FX Productions.

La serie, in totale, è stata nominata in totale per 55 Emmy Award, vincendone sei.

Che ne pensate dei nuovi arrivi nel cast della stagione 5 di Fargo che comprendono anche Sam Spruell? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: Variety