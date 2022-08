Il cast della stagione 5 di Fargo si arricchisce con Joe Keery (Stranger Things, Free Guy), Lamorne Morris (New Girl, Barbershop: The Next Cut) e Richa Moorjani (Non Ho Mai) che si aggiungono ai già annunciati Juno Temple, Jon Hamm e Jennifer Jason Leigh.

Joe Keery sarà Gator Tillman, Lamorne Morris interpreterà Witt Farr, mentre Richa Moorjani sarà Indira Olmstead. Non sono stati svelati altri dettagli sui personaggi oltre i loro nomi.

La serie si svolgerà nel 2019, l’ambientazione più contemporanea mai avuta (la stagione di debutto di Fargo è stata ambientata nel 2006, la seconda risale al 1979, la terza è passata al 2010 e la quarta si è svolta nel 1950). Nel cast oltre Juno Temple, anche Jon Hamm e Jennifer Jason Leigh.

Attualmente non è stata svelata la data di uscita dei nuovi episodi della serie sugli schermi americani di FX e bisognerà attendere per scoprire ulteriori aggiornamenti sul cast e sui personaggi coinvolti nella storia. Sono avvolti dal mistero anche eventuali legami con le stagioni precedenti.

Fonte: Deadline