Fate: The Winx Saga è stata cancellata e la stagione 2 sarà l’ultima

Fate: The Winx Saga è stata cancellata da Netflix e la serie si concluderà quindi con la stagione 2.

Ad annunciarlo è stato lo showrunner Brian Young su Instagram con un post in cui dichiara:

Questa non è una notizia divertente da condividere, ma Netflix ha deciso di non proseguire con la stagione tre. Questa notizia è specialmente dura perché so quanti tra di voi hanno amato questa stagione. Ed è una consolazione che mi spezza il cuore, ma è comunque un qualcosa di positivo. Sono orgoglioso di tutte le persone che hanno lavorato alla serie e così felice per aver potuto raccontare le storie che abbiamo realizzato. Il nostro cast e la troupe hanno lavorato duramente per creare questo mondo e questi personaggi. Sono grato per ognuno di loro e per il fatto che tutti voi abbiate guardato la serie. Sono stati quattro anni fantastici. Spero che ci rivedremo in futuro! Con tanto affetto.