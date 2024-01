Idan Amedi, interprete di Sagi nella serie Netflix Fauda, è stato ferito gravemente durante le operazioni dell’IDF, lsrael defense Force, a Gaza nella guerra contro l’organizzazione terroristica di Hamas.

Stando ai report iniziali, le ferite subite da Idan Amedi, di 35 anni, erano gravi, ma poi il padre dell’attore e musicista ha rilasciato un aggiornamento secondo cui le lesioni inferte non mettono più a repentaglio la sua vita in seguito al lungo intervento chirurgico a cui è stato sottoposto dopo essere stato trasportato in ospedale per via aerea.

L’attore di Fauda Idan Amedi si era unito ai riservisti dell’esercito israeliano in seguito all’attacco dei terroristi di Hamas a Israele dello scorso 7 ottobre in cui, fra i 1200 morti causati da Hamas, ha perso la vita anche Lior Waitzman, che lavorava come sound editor per le serie Netflix (e per Tehran).

Circa un’ora prima di essere ferito, Idan Amedi aveva concesso un’intervista al reporter di N12 Nitzan Shapira che potete vedere qua sotto:

דקות לפני שנפצע באורח קשה, עידן עמדי התראיין לכתבנו ניצן שפירא וביקש להעביר דרכנו מסר מעודד לאזרחים בביתhttps://t.co/9auQoXTdnP | @shapira_nitzan pic.twitter.com/pHcE2DFQi5 — החדשות – N12 (@N12News) January 8, 2024

I colleghi di Fauda hanno affidato a Instagram i loro messaggi di sostegno a Idan Amedi:

Fauda, che in arabo significa “caos”, è diventato un grande successo internazionale per Netflix dopo che lo streamer ha concesso in licenza le prime quattro stagioni dello show. La serie segue Doron, un comandante dell’unità di controspionaggio israeliana Mista’arvim, e tratta regolarmente del conflitto israelo-palestinese.

FONTE: Times of Israel

