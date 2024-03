Era da poco iniziato gennaio 2024 e, online, era arrivata la notizia relativa al ferimento di Idan Amedi, interprete di Sagi nella serie Netflix Fauda, avvenuto durante le operazioni dell’IDF, l’lsrael defense Force, a Gaza nella guerra contro l’organizzazione terroristica di Hamas (ECCO TUTTI I DETTAGLI).

Ora, con un post su Instagram, l’attore ha aggiornato circa la sua condizione e la sua scelta di unirsi ai riservisti dell’esercito israeliano in seguito all’attacco dei terroristi di Hamas a Israele dello scorso 7 ottobre in cui, fra i 1200 morti causati da Hamas, ha perso la vita anche Lior Waitzman, che lavorava come sound editor per le serie Netflix (e per Tehran).

Riportiamo, a seguire, alcuni passaggi della didascalia che accompagna la foto (abbiamo cercato di riadattare il senso della traduzione automatica di Instagram):

Ovunque io sia andato in Cisgiordania, a Shejaiya o a Khan Younis, ho incontrato degli sguardi sbalorditi. Alcuni combattenti mi hanno domandato stupiti: “Che ci fai qui”. C’era qualcosa che non tornava loro. Sdraiato al suolo, nella polvere, con attrezzature e armi, mi sono sentito più vicino che mai alla mia gente. In questa guerra ho conosciuto il meglio dei nostri figli e delle nostre figlie, eroi ed eroine, ma, prima di tutto normali persone, con sogni, passioni e un cuore affamato e desideroso. Prima o poi parlerò di alcuni aspetti di questa guerra. Sono orgoglioso delle scelte che ho fatto. Fin dal primo momento mi è apparso estremamente evidente che stavolta stavo combattendo per il futuro dei miei figli, Ya’el e Yonatan, e questo mi ha rafforzato e mi ha aiutato a dare forza anche agli altri, anche nei luoghi più bui.

Fauda, che in arabo significa “caos”, è diventato un grande successo internazionale per Netflix dopo che lo streamer ha concesso in licenza le prime quattro stagioni dello show. La serie segue Doron, un comandante dell’unità di controspionaggio israeliana Mista’arvim, e tratta regolarmente del conflitto israelo-palestinese.

