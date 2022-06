Attenzione: l'articolo contiene spoiler

La stagione 7 disi è conclusa sugli schermi americani con l’episodio intitolato Gone, in cui viene rivelato il significato die cosa successo adopo quella che sembrava la sua morte.

La notizia contiene ovviamente spoiler, non proseguite se non volete anticipazioni!

Nella quarta stagione il personaggio di Kim Dickens sembrava infatti aver perso la vita mentre conduceva un gruppo di zombie all’interno di uno stadio prima di dare il via a un incendio. Nel season finale Madison (Lennie James) scopre che Madison è viva e perché non ha mai cercato i suoi figli.

La donna, in alcuni flashback, viene mostrata mentre è debole e si trova in una stanza per interrogatori dove una voce le chiede se è disposta a fare “ciò che va fatto, a ottenere ciò che sai vogliamo”. Madison, infatti, riceve il compito di trovare dei bambini, chiamati ‘uova’, e portarli al ‘nido’ situato lungo la costa della Louisiana. Madison, quando prende Baby Mo (Avaya White), sostiene che sta salvando i bambini, non rubandoli dai genitori.

I flashback continuano con la voce che dice a Madison “L’unico motivo per cui stai ancora respirando siamo noi. Come ti chiami?”. La protagonista dice il suo nome, ricevendo come risposta “Non più. Ti diremo chi sarai d’ora in poi”.

Nel presente si scopre così che PADRE è una sigla di un progetto del governo, ovvero P.A.D.R.E.: Rebuilding Our Country’s Future.

Madison è convinta che sia la migliore opportunità per i bambini di avere un futuro.

Nel passato, invece, viene offerta a Madison la possibilità di cercare i suoi figli, ma lei dichiara che non vuole farlo. A Morgan, invece spiega: “Ero disposta a morire in uno stadio in modo che i miei figli potessero vedere che ciò che stavo costruendo era qualcosa per cui valeva la pena combattere. Ma se sapessero cosa stavo facendo per trovarli… P.A.D.R.E. mi ha ingannato fin dall’inizio. Mi ha fatto fare cose che non volevo, quindi quando ho potuto finalmente riaverli ho detto di no”.

Madison è convinta di essere costretta a portare via i bambini pur di proteggere i figli e aiuta poi Morgan nel tentativo di ritrovare Mo. L’uomo finge quindi di avere delle informazioni utili a P.A.D.R.E. e i protagonisti vengono poi accompagnati verso una nave, mentre sono bendati. Madison ammette infine che non sa dove si trovano i bambini.

La stagione 8 di Fear the Walking Dead dovrebbe quindi riprendere da dove si era interrotta con questo cliffhanger.

Che ne pensate della storia di Madison e del significato di PADRE nella stagione 7 di Fear the Walking Dead? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook