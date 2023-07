In Italia la prima stagione, composta da sei episodi, doveva andare in onda su Horror Channel ma si attende di sapere del suo destino dopo il distacco del canale da SKY

AMC, dopo molte ipotesi, ha confermato il ritorno di Daniel Sharman nella serie Fear the Walking Dead in occasione degli episodi finali.

Durante il San Diego Comic-Con 2023, AMC ha infatti condiviso una clip dedicata al ritorno del personaggio e online è stato pubblicato un video in cui viene riassunto il panel dedicato alla saga e l’annuncio relativo al coinvolgimento dell’attore.

Sharman ha avuto la parte di Troy Otto fino al penultimo episodio della terza stagione in cui sembrava essere stato ucciso da Madison (Kim Dickens) con un martello.

Il ragazzo è però sopravvissuto e nel midseason finale dell’ottava stagione, All I See Is Red, si era mostrata una persona che aveva gli occhiali da sole di Victor (Colman Domingo) e il braccio prostetico di Alicia Clark (Alycia Debnam-Carey).

Nelle prime immagini delle puntate inedite dell’ultima stagione sembra essere poi stato anticipato uno scontro tra Madison e Troy, ma bisognerà attendere per capire cosa accadrà tra i due personaggi.

Che ne pensate del ritorno di Daniel Sharman in Fear the Walking Dead?

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: ComicBook