In Italia la prima stagione, composta da sei episodi, doveva andare in onda su Horror Channel ma si attende di sapere del suo destino dopo il distacco del canale da SKY

Fear The Walking Dead

Fear the Walking Dead si concluderà con gli ultimi episodi della stagione 8, in arrivo sugli schermi americani il 22 ottobre, di cui sono stati condivise le foto ufficiali e la sinossi.

La trama dell’ultimo capitolo della storia anticipa: Ora che Shrike e la sua influenza sono scomparse, Madison punta a trasformare PADRE in un porto sicuro come avrebbe dovuto essere il vecchio stadio. Ma nel farlo, l’isola diventa un obiettivo e un faro, mentre si diffonde la voce su Madison e questa terra di risorse, attirando attenzioni indesiderate che mettono di nuovo PADRE in pericolo e portano a chiedersi se i nostri eroi meritano di salvarla.

Nell’ottava stagione Madison ha ritrovando inoltre Strand, e i due dovranno fare i conti con Troy Otto (Daniel Sharman), che la protagonista pensava di aver ucciso colpendolo con un martello in testa, evento mostrato nella terza stagione.

Troy è invece tornato e vuole sapere tutto su PADRE.

Ecco le foto inedite:

Fonte: ComicBook