In Italia la prima stagione, composta da sei episodi, doveva andare in onda su Horror Channel ma si attende di sapere del suo destino dopo il distacco del canale da SKY

Fear The Walking Dead

AMC ha condiviso il trailer degli ultimi episodi della serie Fear the Walking Dead, in arrivo sugli schermi americani dal 22 ottobre.

Nel video Madison Clark (Kim Dickens) dichiara: “Ecco come sopravviviamo”. La madre di Nick (Frank Dillane) e Alicia (Alycia Debnam-Carey) ha affrontato molti problemi e sembrava essere stata uccisa nella stagione 4. Nel trailer appare anche il suo vecchio nemico Troy Otto (Daniel Sharman), intenzionato a vendicarsi.

Il teaser anticipa inoltre qualche sequenza con al centro Victor Strand (Colman Domingo) e una nuova location nevosa.

Troy aveva sentito il messaggio di Madison riguardante PADRE in cui si rivelavano le coordinate relative alla sua posizione. Il giovane è quindi partito per raggiungere la sua nemica portando con sé gli occhiali da sole di Strand, il braccio prostetico di Alicia, il martello di Madison e una mappa con le indicazioni che portano da Tijuana a PADRE a Savannah, in Georgia.

Che ne pensate del trailer degli ultimi episodi di Fear the Walking Dead condiviso online da AMC? Cosa vi aspettate dall’epilogo della serie?

