Attenzione: l'articolo contiene spoiler

L’episodio intitolato Iron Tiger dell’ultima stagione di Fear the Walking Dead ha svelato il destino di Charlie nella serie.

Non proseguite con la lettura se non volete anticipazioni!

Charlie (Alexa Nisenson), nella quarta stagione, aveva solo 11 anni quando ha sparato a Nick (Frank Dillane) uccidendolo.

Nella puntata la ragazzina ha incontrato Madison (Kim Dickens), situazione che ha avuto delle conseguenze tragiche.

Madison, Victor Strand (Colman Domingo), e Daniel Salazar (Ruben Blades) hanno scoperto che Luciana (Danay Garcia) ha trascorso sette anni realizzando carburante per PADRE, occupandosi anche della missione di Clayton, lasciando scatole con oggetti utili per aiutare gli altri. Tra chi aiuta c’è anche Iron Tiger, che è in realtà Charlie ormai ventenne. Strand pensava fosse morta a causa delle radiazioni, ma la ragazza è stata invece curata da June Dorie (Jenna Elfman). Charlie, inoltre, era alle prese con il senso di colpa per la morte di Nick e ha aiutato Luciana a creare dei punti di aiuto per chi è in difficoltà.

Charlie ha chiesto perdono a Madison per aver ucciso Nick come reazione alla morte di Ennis (Evan Gamble). La ragazza accetta quindi di infiltrarsi nell’hotel controllato da Troy Otto (Daniel Sharman) e ucciderlo, avendo dichiarato di aver ucciso Alicia. Madison cambia idea quando scopre che Charlie ha aiutato Luciana a riesumare il cadavere di Nick per cremarlo e seppellirlo in modo dignitoso.

Troy prende in ostaggio la giovane per usarla per ricattare Madison e farsi dare la location di PADRE, ma Charlie preferisce spararsi dichiarando:

Non guarderò un altro posto che hai costruito cadere a causa mia. Il posto che stai costruendo è quello che voleva Alicia, ed è come la morte di Nick può avere significato.

Lo showrunner Andrew Chambliss ha spiegato:

Si è trattata di una grande decisione ed è nata dal desiderio di voler fare uscire Charlie in modo adeguato. L’ultima volta che l’abbiamo vista era su quella barca che soffriva a causa delle radiazioni e sembrava che fosse la sua fine. Ma, mentre andavamo avanti con la stagione, ci sembrava meritasse di meglio. Pensando alla storia di Madison e alle cose che ha dovuto affrontare in questa stagione, volevamo realmente mettere Charlie e Madison insieme. Charlie è servita come test definitivo per scoprire quanto sia realmente cambiata Madison. Poteva perdonare la persona che ha ucciso suo figlio? Alla fine era in grado di farlo.

Il perdono era però legato alla possibilità di rinunciare a PADRE e dal punto di vista di Charlie non era una scelta possibile perché vuole che la morte di Nick e Alicia abbia un senso:

Quello la porta alla decisione di sacrificarsi. Sembrava adatto per Charlie uscire di scena dallo show in quel modo: è arrivata mentendo sul suo passato come spia, conducendo alla distruzione dello spazio sicuro che Madison aveva costruito per i suoi figli. Ora sta uscendo dalla serie sacrificando la sua vita in modo da assicurare che Madison possa in futuro riuscire a realizzare il suo progetto.

Chambliss ha poi aggiunto:

Madison sta ovviamente lottando con l’idea se sia possibile ottenere redenzione, sulla possibilità che possa dare a tutte queste persone a PADRE il dono di una famiglia, di un posto dove possono essere al sicuro, le cose che ha sempre voluto per i suoi figli. Daniel sta cercando di avere una seconda opportunità con Luciana, e poi perdere Charlie ha un grande impatto su di lui perché sembra che la famiglia che ha costruito sia in pericolo. Vedremo quella tematica avere delle conseguenze mentre ci addentriamo nelle storie di Dwight, Sherry e June nel resto della stagione.

Che ne pensate del destino di Charlie nella stagione 8 di Fear the Walking Dead? Vi è sembrata un’uscita di scena convicente?

