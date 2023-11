In Italia la prima stagione, composta da sei episodi, doveva andare in onda su Horror Channel ma si attende di sapere del suo destino dopo il distacco del canale da SKY

Attenzione: l'articolo contiene spoiler

Nel finale di Fear the Walking Dead si scopre l’epilogo della storia di Troy Otto, il personaggio interpretato da Daniel Sharman.

Non proseguite con la lettura se non volete anticiipazioni!

Madison Clark (Kim Dickens), convinta che Troy abbia ucciso sua figlia Alicia (Alycia Debnam-Carey), intraprende una missione per vendicarsi e bloccare il nemico prima che possa guidare un’orda di zombie per prendere il controllo di PADRE.

La situazione è complicata dal ritorno di Crane (Daniel Rashide), che incolpa Madison della morte della sorella Shrike (Maya Eshet) e vuole quindi prendere il controllo di PADRE.

Madison risparmia la vita a Troy per poter arrivare agli zombie guidati da Russell (Randy Bernales), decidendo inoltre di proteggerlo quando Daniel Salazar (Rubén Blades) e Luciana (Danay Garcia) provano a ucciderlo dopo le morti di Charlie (Alexa Nisenson) e del suo gruppo.

Troy, mentre seppellisce il corpo della moglie Serena, spiega che Alicia aveva convinto la donna ad aiutare altre persone. Serena, mentre era incinta, era stata morsa da uno zombie e aveva chiesto aiuto via radio. Alicia aveva risposto, amputato il braccio della donna e poi era andata via. Alicia ha ispirato Serena che, a sua volta, ha risposto a una richiesta di aiuto, cadendo però vittima di una trappola e venendo ferita, morendo poi tra le braccia di Troy.

Crane ha cercato di vendicarsi portando Troy e Madison in uno stagno, dove li ha gettati per essere divorati dagli zombie. Crane è stato però mangiato vivo dai non morti, mentre Troy ha salvato Madison facendola uscire dallo stagno. Serena, morendo, aveva fatto promettere a Troy che avrebbe continuato a fare ciò che Alicia stava facendo per gli altri. PADRE, grazie alle indicazioni di Troy, riesce a disperdere l’orda di zombie e il giovane dichiara alla donna che vuole sfruttare la seconda possibilità ricevuta nella vita. Troy viene però ucciso da Madison che lo ferisce mortalmente usando il braccio prostetico di Alicia. Tracy trova poi il padre versione zombie e gli spara, uccidendolo per la seconda volta.

Lo showrunner Ian Goldberg ha spiegato che la serie mette alla prova Madison:

Alla fine dell’undicesimo episodio, Madison è alle prese con questo dilemma. Sembra che Troy sia cambiato, che meriti la redenzione basandosi sulle sue azioni. Ma Madison ha visto più volte come si possa rimanere delusi e la vera domanda nella sua testa è: ‘Ci si può fidare di Troy? Vale il rischio?’. E in quel momento decide di non fidarsi di lui, che si tratta della scelta più pragmatica ucciderlo.

Il produttore ha ribadito che Madison sta facendo ciò in cui crede e che deve proteggere la sua famiglia. La puntata finale permetterà così di prendere la decisione più razionale, ovvero ucciderlo.

Goldberg ha ribadito che Madison è convinta che sia giusto ucciderlo per proteggere la sua famiglia e mette in dubbio la convinzione che una persona non sia mai realmente del tutto malvagia:

Il finale è totalmente dedicato a farla ritornare indietro, rendendosi conto che aveva torto e ritornando in quella situazione all’insegna della speranza, rendendosi conto che la sua filosofia iniziale era giusta.

Andrew Chambliss, co-showrunner della serie, ha ribadito che non sa se Troy meritasse una seconda chance:

Posso però dire che lo abbiamo visto cambiare nel corso della seconda metà dell’ottava stagione, sta lottando per sua figlia. E penso che, in particolare nel penultimo episodio, si stia rendendo conto di aver sbagliato e che forse, proprio forse, deve cambiare per Tracy. Penso ci sia una buona possibilità che sarebbe cambiato per Tracy, per Madison, per tutti a PADRE.

Che ne pensate del destino di Troy in Fear the Walking Dead?

