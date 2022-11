In Italia la prima stagione, composta da sei episodi, doveva andare in onda su Horror Channel ma si attende di sapere del suo destino dopo il distacco del canale da SKY

Con un breve teaser video, AMC ha annunciato l’inizio della produzione della stagione 8 di Fear the Walking Dead.

La stagione 8 è attualmente in produzione a Savannah, in Georgia, dopo essere stata in Texas per quattro stagioni. Lo spin-off di Walking Dead sarà disponibile su AMC e AMC+ nel 2023.

Nel teaser, che potete vedere qui sotto, AMC offre ai fan uno sguardo dietro le quinte in attesa del ritorno di Morgan e compagnia. L’ultima volta che li abbiamo visti, il gruppo si è separato dalla malata Alicia Clark (Alycia Debnam-Carey) prima di sfuggire alla ricaduta nucleare con le zattere. La nuova stagione avrà quindi molte scene ambientate in acqua.

🎥 Fear The Walking Dead esta en producción y regresa con su octava temporada en 2023. – Este pequeño avance se transmitió hace unos minutos por AMC. pic.twitter.com/0gO4na72W6 — TWD Latinoamérica ™ (@twdeadlatam) October 24, 2022

La stagione 7 si è conclusa lo scorso giugno, con un grande cliffhanger, di cui vi abbiamo parlato in questa notizia. Nel nostro paese la serie tv è disponibile su Amazon Prime Video.

