La Formula 1 si immerge nel settore delle serie televisive scripted e sarà niente di meno che Felicity Jones a guidare la nuovissima serie drama ambientata nel mondo delle gare automobilistiche (è la prima ufficialmente autorizzata dall’organizzazione). La Jones, celebre per aver recitato in Rogue One: A Star Wars Story e ne La teoria del tutto, avrà il ruolo della protagonista e sarà anche produttrice di One, una produzione a cura della Bedrock Entertainment di Tony To e degli sceneggiatori Mark Fergus e Hawk Ostby. La Jones produrrà la serie attraverso la sua società di produzione, Piecrust Pictures.

Si tratta inoltre della prima serie importante per Bedrock Entertainment, nata da una joint venture tra il produttore di Band of Brothers To, il produttore esecutivo di True Detective Dan Sackheim e ITV Studios America. Anche la Formula 1 è a bordo come produttore.

Di che cosa parlerà One?

One si concentrerà sulla tumultuosa ascesa di una fittizia squadra di Formula 1 di proprietà di una famiglia, alle prese con personalità agguerrite, rivali in continua evoluzione e scommesse multimilionarie. La fiction si fonderà con il mondo reale della F1, che ha in programma 23 gare per la stagione 2023.

In attesa che lo sciopero degli sceneggiatori giunga a conclusione, Mark Fergus e Hawk Ostby ricopriranno il ruolo di sceneggiatori e produttori esecutivi della serie. I due sono stati candidati all’Oscar per I figli degli uomini, hanno scritto Iron Man e hanno creato la serie fantascientifica The Expanse.

To produrrà per Bedrock, insieme a Sackheim e al presidente e amministratore delegato di ITV Studios America Philippe Maigret. Jones e suo fratello Alexander Jones produrranno attraverso la loro Piecrust Pictures.

Jones ha dichiarato: “È un onore far parte di questa partnership unica ed entusiasmante con Formula 1. Il mondo della F1, con la sua alta posta in gioco, offre continuamente una drammaticità al limite del possibile e avere l’opportunità di creare uno show basato su questo mondo è una prospettiva entusiasmante. Mi sento incredibilmente privilegiato nel lavorare al fianco di questo team di talento che comprende Mark e Hawk, Tony e il team di Bedrock Entertainment, e l’intero team di F1 per portare la nostra storia sullo schermo“.

To ha dichiarato: “One è stato guidato dalla nostra passione collettiva nel raccontare la storia dei personaggi che abitano questo mondo unico e ciò che accade dietro le quinte di questo grande e complesso sport, catturando al contempo l’ampia portata e l’importanza della Formula 1. Siamo grati che Felicity abbia accettato con il suo impegno e talento duraturi e siamo entusiasti di collaborare con il team della Formula 1. Non vediamo l’ora di metterci al lavoro con Mark, Hawk e il team di One per dare vita a questa serie globale.“

“Felicity è una delle attrici più talentuose e coinvolgenti del mondo“, ha aggiunto Isabelle Stewart, Head of Original Content di Formula 1. “Siamo entusiasti di collaborare con lei, Tony, Philippe, Mark e Hawk per far vivere al pubblico di tutto il mondo l’affascinante, pressante e competitivo mondo della Formula 1“.

Fonte: Deadline