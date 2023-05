La serie Andor, ideata come prequel di Rogue One, si concluderà con la stagione 2 e Felicity Jones, interprete di Jyn Erso, ha parlato della possibilità di un suo coinvolgimento.

Mentre era ospite della trasmissione The One Show di BBC One, l’attrice ha dichiarato:

Temo di dover dire che non sarò coinvolta nella serie, ma ho ancora la speranza che Jyn Erso ritorni a un certo punto. Ma tristemente no, non ci sarò.

Felicity ha aggiunto:

In realtà non voglio mai ripetere i miei personaggi. Lo trovo quasi divertente: non appena hai finito le riprese e li hai messi in un certo senso a dormire, in quel momento sei già pronta per la prossima sfida.

Che ne pensate? Siete dispiaciuti che Felicity Jones non appaia nella stagione 2 di Andor?

Tutti gli episodi di Andor sono disponibili in esclusiva su Disney+. Sono in corso le riprese della stagione 2, che sarà composta da 12 episodi e ci condurrà agli eventi di Rogue One.

Nel cast oltre a Diego Luna anche Genevieve O’Reilly, Forest Whitaker, Stellan Skarsgård (Dune), Adria Arjona (Morbius), Fiona Shaw (Killing Eve), Denise Gough (The Witcher 3: Wild Hunt), Kyle Soller (Poldark), e Robert Emms (Chernobyl).

Nei nuovi episodi “È stato un anno molto intenso per Andor, ha vissuto tantissime esperienze, ha provato a essere un mercenario, poi si è unito alla ribellione: dopo questo non tornerà più indietro. Nella seconda stagione lo seguiremo nei prossimi 4 anni della sua vita, coprendo un anno ogni tre episodi. E l’ultima scena della serie si ricollegherà alla primissima scena di Rogue One: a Star Wars Story. Scopriremo come siamo arrivati fin lì, cosa gli è costato. Moltissime circostanze lo hanno condotto lì, la serie condurrà a un vero e proprio payoff, e inoltre metterà insieme tutti i pezzi del puzzle emotivo di ciascun personaggio”.

