Nell’episodio 6 della stagione 2 della serie Fire Country, arrivata alla sua seconda stagione, verrà introdotto il personaggio dello sceriffo Mickey, interpretato da Morena Baccarin, che potrebbe essere protagonista di uno spinoff.

Max Thierot sarà regista della puntata, dopo essere già coinvolto come protagonista, co-creatore e produttore esecutivo della serie.

Nella puntata l’ufficio dello sceriffo interagirà con Three Rock e la Caserma 42. Joan Rater, che fa parte del team della produzione, ha dichiarato:

Tony Phelan ha aggiunto:

Potremo inoltre espandere Edgewater, la nostra città, per quanto riguarda le varie persone che vivono lì e ci sono così tante opportunità per il servizio pubblico. Proprio quando stavamo compiendo la nostra ricerca sulle piccole cittadine nel Nord della California, si può realmente vedere questo grandioso spirito civico e penso che il pubblico abbia reagito positivamente, e stiamo cercando modi diversi modi per mostrare che si tratta di qualcosa che ci entusiasma realmente.