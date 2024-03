Il sito TVLine ha condiviso le prime foto di Morena Baccarin nella serie Fire Country, in cui interpreterà lo sceriffo Mickey Fox in vista di un possibile spinoff.

CBS, a dicembre, aveva iniziato lo sviluppo del potenziale progetto e l’attrice farà il suo debutto nella serie principale come guest star, in vista di un possibile ruolo da protagonista nello show Sheriff Country, di cui non è ancora stata ordinata la produzione.

L’attrice apparirà nell’episodio intitolato Alert the Sheriff in cui debutterà il personaggio, descritto come una persona con 15 anni di esperienza e determinata a proteggere Edgewater, in California.

La puntata sarà trasmessa sugli schermi americani il 12 aprile su CBS e mostrerà quello che accade dopo un’evasione da Three Rock. Lo sceriffo, che avrà un sorprendente legame con la famiglia Leone, arriverà per indagare.

Che ne pensate delle foto di Morena Baccarin nell’episodio di Fire Country? Sperate venga realizzato lo spinoff?

