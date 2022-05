Netflix ha condiviso le primedella serie, svelando inoltre ladella serie: venerdì 10 giugno.Il progetto si basa su un racconto breve scritto da Victoria “V.E.” Schwab e sarà composto da otto episodi.

Al centro della trama c’è la vampira teenager Juliette (Sarah Catherine Hook) che deve uccidere per la prima volta in modo da poter prendere il posto che le spetta in una potente famiglia di vampiri. La giovane sceglie come obiettivo una nuova arrivata in città chiamata Calliope (Imani Lewis).

Juliette rimane però sorpresa quando scopre che Calliope è una cacciatrice di vampiri che fa parte di una famosa famiglia di cacciatori. Entrambe scoprono che non è facile uccidere il proprio nemico, mentre è molto facile innamorarsene.

Nel cast ci saranno anche Elizabeth Mitchell nella parte di Margot Fairmont, Aubin Wise che sarà Talia Burns, Gracie Dzienny nei panni di Elinor Fairmont, Dominic Goodman che sarà Apollo Burns, Phillip Mullings Jr nei panni di Theo Burns e Jason R. Moore che sarà Jack Burns.

Felicia D. Henderson (Gossip Girl) è showrunner e autrice della serie in collaborazione con Schwab. Nel team della produzione ci saranno anche Ema Roberts e Karah Preiss.

Che ne pensate delle prime foto di First Kill? Lasciate un commento!

Fonte: TVLine