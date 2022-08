First Kill: la showrunner incolpa Netflix per il mancato successo della serie

Felicia D. Henderson, la showrunner di First Kill, ha incolpato Netflix del mancato successo della serie che ha portato alla sua cancellazione dopo una sola stagione.

La storia tratta dal racconto di Victoria “V.E. Schwab” si è infatti conclusa dopo otto episodi, lasciando gli spettatori con un cliffhanger.

Henderson, intervistata da Variety, ha dichiarato:

Quando ho ricevuto la telefonata in cui mi dicevano che non avrebbero rinnovato la serie perché la percentuale delle persone che hanno completato la visione non era abbastanza alta, ovviamente, sono rimasta molto delusa. Quale showrunner non lo sarebbe? Mi hanno detto un paio di settimane fa che speravano i dati migliorassero. Immagino non sia successo.

Felicia sostiene che la colpa della poca attenzione data dal pubblico sia in parte legata alle strategie di Netflix:

Gli elementi artistici ideati inizialmente per il marketing erano meravigliosi. Penso mi sarei aspettata che fosse l’inizio e che sarebbero stati promossi gli altri elementi della serie ugualmente importanti e coinvolgenti – i mostri contro i cacciatori di mostri, la battaglia tra due potenti matriarche – ma non è successo.

La showrunner ha però lodato Netflix per aver avuto un comportamento impeccabile nelle varie fasi della produzione, pagando per lo script del pilot e dando un buon budget, oltre ad aver sostenuto il cast e la troupe in un periodo complicato a causa del COVID.

Henderson ha però sottolineato:

Lo show è tosto ed è stato nella top 5 a livello globale e negli Stati Uniti per tre delle prime quattro settimane. Speravo in un rinnovo. Ho accettato piena di entusiasmo di occuparmi della serie perché ha qualcosa per tutti: delle donne forti protagoniste, intrighi sovrannaturali, una battaglia epica e shakespeariana tra due famiglie in guerra, una famiglia nera protagonista in uno spazio di genere, qualcosa che gli spettatori neri desideravano e il pubblico doveva avere.

Che ne pensate delle dichiarazioni della showrunner di First Kill sulla cancellazione della serie? Lasciate un commento!

Fonte: Variety