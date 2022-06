La recensione della pria stagione di First Kill, serie disponibile su Netflix

L’idea alla base di First Kill, la nuova serie di Netflix ispirata a un racconto di Victoria “V.E.” Schwab, sembrava molto promettente offrendo un approccio diverso a personaggi già visti, e iper utilizzati sul piccolo e grande schermo, come quelli di un vampiro e di una cacciatrice.

Il risultato è però al di sotto delle aspettative con un effetto in stile “vintage” per quanto riguarda effetti speciali e costumi, e una recitazione approssimativa e a tratti in grado di suscitare involontariamente risate.

La trama di First Kill

Al centro della trama ci sono le teenager Juliette (Sarah Catherine Hook), erede di una prestigiosa famiglia di vampiri, e la sua compagna di classe Calliope (Imani Lewis), una nuova arrivata in città che è invece una cacciatrice di creature sovrannaturali. Entrambe si ritrovano ad affrontare il momento importante rappresentato dalla prima uccisione che devo...