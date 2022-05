ha rivelato i suoi piani per la stagione 2022-23 che comprendono

Tra gli ordini dei nuovi show c’è Alert un procedural ideato allo showrunner di The Blacklist John Eisendrathl e Jamie Foxx, progetto che si concentra sulla sezione del dipartimento di polizia di Los Angeles dedicato alle persone scomparse. La protagonista sarà l’agente Nikki Parker che si unisce al team quando suo figlio scompare. Sei anni dopo il marito si presenta con una foto di quello che sembra essere suo figlio.

Tra i progetti drammatici ci sono poi Monarch con star Susan Sarandon, Trace Adkins e Anna Friel; e la serie antologica Accused prodotta da Howard Gordon, Alex Gansa e David Shore. Fox ha inolre ordinato le serie animate Grimsburg con protagonista Jon Hamm, coinvolto inoltre come produttore; e Krapapolis ideato da Dan Harmon, il co-creatore di Rick and Morty, che avrà nel cast Hannah Waddingham, Richard Ayoade e Matt Berry.

La seconda stagione di Fantasy Island e la terza di LEGO Masters, entrambe inizialmente previste per il 31 maggio, sono slittate all’autunno.

Tra i rinnovi ci sono stati quelli delle comedy Welcome to Flatch, la sitcom in stile mockumentary con star Aya Cash, Seann William Scott, Krystal Smith, Taylor Ortega, Justin Linville, Sam Straley, e prodotta da Jenny Bicks e Paul Feig; e Call Me Kat con protagonista Mayim Bialik.

Tra i progetti drammatici sono stati confermati i rinnovi di The Resident, 9-1-1 che arriveranno quindi entrambe a quota sei stagioni, e 9-1-1: Lone Star. Il destino dei tre progetti era rimasto a lungo in sospeso a causa della trattative con 20th Television.

The Resident segue la storia dei medici e delle infermiere del Chastain Memorial Hospital e ha come protagonisti Matt Czuchry, Manish Dayal, Malcolm-Jamal Warner, Bruce Greenwood, Jane Leeves e Jessica Lucas.

9-1-1 racconta invece la vita di chi lavora nel pronto intervento e ha come star Angela Bassett, Peter Krause, Oliver Stark, Ryan Guzman, Aisha Hinds, Jennifer Love Hewitt, e Kenneth Choi.

Fonte: Deadline