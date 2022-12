Fraggle Rock: Ritorno alla grotta ha ottenuto il rinnovo per la stagione 2 da parte di Apple TV+.

Tra i membri del cast ci saranno Daveed Diggs (Hamilton), che ha debuttato nel mondo dello show in occasione dello speciale delle feste, Ariana DeBose, il co-creatore e star di Ted Lasso Brett Goldstein e Catherine O’Hara, recentemente protagonista di Schitt’s Creek.

Al centro della trama ci sono tre diverse razze di creature in stile Muppet: i Fraggle, i Doozer e i Gorg. Tutti loro esistono in caverne situate sotto la Terra e considerano gli esseri umani come delle “sciocche creature provenienti dallo spazio”.

Le riprese della seconda stagione del progetto destinato a tutta la famiglia sono attualmente in corso a Calgary e le puntate inedite mostreranno i protagonisti alle prese con il loro passato e ciò che li lega, mentre affrontano le sfide insieme con “speranza, leggerezza e canzoni totalmente nuove”.

La serie è prodotta da Lisa Henson di Th e Jim Henson Compani, Halle Stanford, John Tartaglia, Matt Fusfeld e Alex Cuthbertson.

Che ne pensate del rinnovo per la stagione 2 di Fraggle Rock: Ritorno alla grotta? Lasciate un commento!

Fonte: ComicBook