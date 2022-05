The Wonder Years

è statodai produttori della nuova versione della serie, conosciuta in Italia come, dopo un’indagine che ha preso il via dopo alcune accuse di comportamienti inappropriati sul set.

L’attore, che aveva il ruolo di produttore esecutivo e regista della serie targata ABC, avrebbe collaborato con le indagini.

20th Television ha dichiarato:

Recentement ci sono state comunicate delle accuse di comportamento inappropriato avanzate nei confronti di Fred Savage e, come previsto dalle regole, è stata iniziata un’indagine. Al termine dei controlli è stata presa la decisione di concludere il suo impegno come produttore esecutivo e regista di The Wonder Years (Blue Jeans).

Per ora l’attore e il suo team non hanno rilasciato commenti ufficiali riguardanti quanto accaduto.

Savage ha recentemente recitato in serie come The Grinder e Friends from College, oltre a essere molto attivo come regista. Savage ha collaborato alla realizzazione della nuova versione di Blue Jeans fin dalla sua ideazione in collaborazione con Saladin K. Patterson.

Nel marzo 2018 Fred era stato accusato dalla costumista Youngjoo Hwang, che lavorava alla serie The Grinder, di averla colpita a un braccio e di averle gridato di non toccarlo, mentre stava semplicemente sistemando il suo outfit sul set, oltre ad aver creato un ambiente ostile per le donne durante le riprese. Fox, dopo aver compiuto un’indagine, aveva dichiarato di non aver trovato prove a sostegno delle accuse. Savage aveva pubblicamente negato che fosse avvenuto l’incidente.

Che ne pensate del fatto che Fred Savage sia stato licenziato dai produttori di The Wonder Years? Lasciate un commento!

