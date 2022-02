La comedyè statoin Cina e i fan che hanno espresso le proprie critiche alla scelta presa hanno visto “sparire” i propri commenti sui social media.

Sulle piattaforme di streaming cinesi come Tencent, Youku e Bilibili gli episodi della prima stagione della comedy sono proposti con diversi tagli, come riporta l’agenzia Reuters. Tra le scene eliminate c’è quella in cui Ross (David Schwimmer) rivela che sua moglie è lesbica. Una battuta di Joey (Matt LeBlanc) è stata inoltre modificata rimuovendo la parola strip club e semplicemente facendo suggerire al personaggio che lui e i suoi amici potrebbero andare a giocare.

I fan hanno condiviso i propri commenti su vari siti, come Weibo, ritrovandosi alle prese con la rimozione delle loro critiche e l’hashtag #Friendshasbeencensored è stato fatto “sparire”, impedendo di visualizzare i contenuti pubblicati con quella frase.

Il Partito comunista cinese censura abitualmente i contenuti che ritiene non siano in linea con “l’interesse nazionale” e vadano contro le regole sociali legate alla religione e la morale, o siano in opposizione con le tradizioni culturali locali.

La censura cinese, da anni, vieta inoltre la visione di serie e film che ritiene contengano la rappresentazione di “rapporti sessuali anormali”, spiegando così l’eliminazione delle scene in cui si parla della moglie di Ross in Friends.

