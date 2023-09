Il regista James Burrows ha criticato l’attrice Helen Baxendale sostenendo che aveva avuto qualche problema con la sua interpretazione di Emily Waltham in Friends perché “non era divertente”.

Il filmmaker ha infatti dichiarato:

Era carina, ma non particolarmente divertente. Nelle sitcom e in ogni tipo di commedia romantica, la parte divertente è importante quanto la chimica.

Burrows ha sostenuto che l’atteggiamento gentile e cortese di Baxendale non era abbastanza per sostenere il paragone con Jennifer Aniston. L’attrice, a suo parere, non era infatti altrettanto divertente e Schwimmer si ritrovava un po’ in difficoltà nel pronunciare le battute:

Era come applaudire con una mano sola. Hai bisogno di qualcuno che faccia ridere. Alle volte inizi un arco narrativo e non funziona, quindi devi liberarti di quella persona. Se è una presenza breve è un addio veloce.

Baxendale ha fatto parte del cast della serie nella quarta stagione interpretando la fidanzata di Ross, il personaggio di David Schwimmer, che poi sbagliava il suo nome durante le loro nozze. Il protagonista la chiamava infatti, per errore, Rachel.

L’attrice, che ha recitato anche nella quinta stagione, ha invece chiesto di uscire di scena perché era rimasta incinta ed era tornata nel Regno Unito.

Le opinioni dei fan online si sono divise tra chi ha difeso l’attrice, sostenendo che siano delle critiche troppo dure e non meritate, e chi invece ha appoggiato le dichiarazioni di Burrows, esprimendo la propria disapprovazione per il personaggio.

Che ne pensate delle critiche a Helen Baxendale pronunciate dal regista di Friends?

