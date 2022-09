Deadline riporta che Zazie Beetz (Joker) è stata scelta come protagonista di Full Circle, miniserie HBO Max che sarà realizzata dal regista Steven Soderbergh e dallo sceneggiatore Ed Solomon. Lo show racconterà di un’indagine su un rapimento mal riuscito che porta alla luce segreti a lungo custoditi che collegano diversi personaggi e culture nella New York di oggi. L’attrice dovrebbe interpretare un agente del United States Postal Inspection Service.

Soderbergh dirigerà tutti e sei gli episodi della serie e sarà produttore esecutivo, mentre Solomon sarà sceneggiatore e produttore esecutivo. Con la presenza inoltre di Casey Silver come produttore esecutivo, si riunisce dunque il trio che ha già lavorato insieme al film HBO Max No Sudden Move, uscito nel 2021. Per il regista si tratta inoltre di un ritorno al formato seriale, dopo aver realizzato The Knick, serie con protagonista Clive Owen andata in onda tra il 2014 e il 2015 su Cinemax.

Per quanto riguarda Beetz, vi ricordiamo che è recentemente apparsa nei film Bullett Train e The Harder They Fall, nonché nella nuova stagione di Atlanta.

Cosa ne pensate di Full Circle con protagonista Zazie Beetz? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

FONTE: Deadline