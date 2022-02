tornerà con unprodotto per Hulu composto da 20 nuovi episodi.Lo show creato da Matt Groening e David X. Cohen ritornerà sugli schermi televisivi nel 2023 e nel progetto sarà coinvolto quasi tutto il cast vocale della serie originale: Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Tom, Phil LaMarr e David Herman.

John DiMaggio, voce nella versione originale di Bender e altri personaggi, non tornerà e un nuovo attore verrà coinvolto prima del tavolo di lettura previsto nella giornata di lunedì. Le trattative con DiMaggio non sono infatti terminate nel modo sperato. L’attore, secondo quanto rivela Deadline, avrebbe dichiarato che il salario proposto non era in linea con il successo e la fama ottenuta dalla serie originale.

Futurama era andata in onda su Fox dal 1999 al 2003 ed era poi tornata nel 2007 con quattro film destinati al mercato homevideo che erano poi stati trasmessi da Comedy Central suddivisi in episodi della durata di trenta minuti.

Groening ha dichiarato:

Annunciare il trionfante ritorno di Futurama, prima di essere cancellati nuovamente all’improvviso, è un vero onore.

Cohen ha invece aggiunto:

Sono elettrizzato nell’avere un’altra possibilità di pensare al futuro… O in realtà a qualsiasi altra cosa oltre al presente.

