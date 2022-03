Ildinon dovrà cercare un nuovo attore per dare voce aha infatti trovato un accordo con i produttori, dopo aver svelato pubblicamente che gli era stato offerto un compenso che non riteneva adeguato, e ha confermato la sua presenza nel cast delle venti puntate che verranno realizzate per Hulu.

L’attore ha dichiarato in un comunicato:

Sono ritornato, baby! Sono così dannatamente grato per l’amore e il sostegno dei fan e dei colleghi durante tutto questo tempo (in particolare di mia moglie, Kate) e non vedo l’ora di ritornare a lavorare con la mia famiglia di Futurama. Il #Bendergate è ufficialmente finito, quindi rimettetelo su uno scaffale dietro le decorazioni di Natale, o forse in un cassetto della cucina con tutta l’altra spazzatura che ci mettete lì.

DiMaggio ha inoltre confermato la notizia con un tweet:

I’M BACK, BABY! — John DiMaggio (@TheJohnDiMaggio) March 1, 2022

DiMaggio nella serie cult ha dato voce anche a numerosi personaggi secondari e nel cast di doppiatori della versione originale ci sono Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, Maurice LaMarche, Lauren Torn, Phil LaMarr e David Herman.

John DiMaggio aveva spiegato il motivo per cui inizialmente non aveva firmato il contratto che lo avrebbe legato al revival dello show animato dichiarando:

Solo per essere chiari, non penso che io meriti di essere pagato di più, credo che l’intero cast di doppiatori debba pretendere di più. Le trattative sono una parte naturale del lavoro nel mondo dello spettacolo. Ognuno ha una strategia diversa e richieste diverse. Ciascuno di noi ha un proprio prezzo. Alcuni accettano offerte e scendono a compromessi, altri mantengono la propria posizione. Bender fa parte della mia anima e nulla di tutto ciò è fatto come dispetto alla mia famiglia di Futurama o ai fan.

