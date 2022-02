La scorsa settimanaha annunciato la realizzazione di una nuova serie die nel cast di doppiatori originali torneranno tutti gli attori coinvolti nei precedenti episodi tranne, la voce americana di

L’attore ha dichiarato su Twitter di non voler tornare nella serie per una questione di rispetto, dovuta a un compenso a suo parere non adeguato. Anche i suoi colleghi Billy West (Fry) e Katey Sagal (Leela) all’inizio erano titubanti sul ritorno, ma hanno poi accettato l’offerta di Hulu. Di seguito il post dell’attore:

Solo per essere chiari, non penso che io meriti di essere pagato di più, credo che l’intero cast di doppiatori debba pretendere di più. Le trattative sono una parte naturale del lavoro nel mondo dello spettacolo. Ognuno ha una strategia diversa e richieste diverse. Ciascuno di noi ha un proprio prezzo. Alcuni accettano offerte e scendono a compromessi, altri mantengono la propria posizione. Bender fa parte della mia anima e nulla di tutto ciò è fatto come dispetto alla mia famiglia di Futurama o ai fan.

L’attore, spiegando di non poter rivelare tutti i dettagli di quanto accaduto, ha poi concluso parlando delle riprese di Intervista col Vampiro, serie AMC che andrà in onda quest’anno dichiarando che sarà impegnato nelle riprese a New Orleans mentre attende l’evolversi della situazione.

Cosa ne pensate della polemica sul ritorno di John DiMaggio come Bender in Futurama? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

Trovate tutte le ultime notizie sulla serie nella nostra scheda.

Fonte: Comic Book