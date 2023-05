Nei nuovi episodi di Futurama, come rivelato anche dal teaser dello show, ritornerà in scena Robot Santa, di cui si riveleranno le origini.

Nel video si mostra il personaggio mentre semina il caos e nella sinossi dell’undicesima stagione si rivela che nelle nuove puntate si esplorerà “la storia segreta del malvagio Robot Santa”.

In precedenza era stato svelato che il nemico era stato disegnato dalla Friendly Robot Company, ma i suoi standard erano troppo alti e aveva deciso che tutti, tranne il Dottor Zoidberg, erano stati troppo cattivi per ricevere dei regali.

La notizia di una storia segreta anticipa però delle nuove rivelazioni che potrebbe cambiare la storia conosciuta.

Andata in onda per la prima volta negli Stati Uniti su FOX dal 1999 al 2003, Futurama è poi tornata nel 2007 con quattro film direct-to-DVD che successivamente sono stati trasmessi come episodi di 30 minuti su Comedy Central. Sulla base del loro successo, Comedy Central ha ordinato nuove stagioni della serie che ha fatto un trionfale ritorno in televisione nel giugno 2010. Futurama è stata la seconda serie nella storia dei media a tornare in produzione grazie alla forza delle sue vendite di DVD e alle repliche sui canali via cavo. Nel corso della sua storica corsa, Futurama ha ottenuto sei Emmy Awards – tra cui due Outstanding Animated Program, sette Premi Annie, due Environmental Media Awards e due Writer’s Guild of America Awards. Durante le sue sette stagioni, che hanno attraversato due decenni, sono stati prodotti 140 episodi originali, con l’episodio finale andato in onda negli Stati Uniti il 4 settembre 2013.

Futurama segue la vita di Philip Fry (Billy West, nella versione originale), un ragazzo di 25 anni che consegna pizze e che si congela accidentalmente il 31 dicembre 1999 e si risveglia 1000 anni dopo per ricominciare una nuova vita insieme a un gruppo di amici molto diversi tra loro, tra cui Leela (Katey Sagal, nella versione originale), un’aliena tenace ma adorabile con un occhio solo e Bender, un robot che possiede caratteristiche e difetti umani.

Futurama è creata da Matt Groening e sviluppata dallo stesso Groening e David X. Cohen. La serie è prodotta 20thTelevision Animation, parte dei Disney Television Studios, insieme a Rough Draft Studios, Inc. che ha contribuito all’animazione.

La nuova stagione di Futurama debutterà su Hulu il 24 luglio.

