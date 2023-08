Il nuovo episodio di Futurama ha svelato se c’è un legame con Disincanto, la serie Netflix creata da Matt Groening, dopo aver già spiegato la connessione con I Simpson.

Non proseguite, ovviamente, se non volete spoiler!

In I Know What You Did Next Xmas, il Professore ritorna a casa dal futuro e, durante il suo viaggio, si vedono anche Bean, Luci ed Elfo, i protagonisti di Disincanto.

I tre personaggi appaiono quindi nel futuro di Futurama, spiegando così che la serie dovrebbe essere ambientata dopo la comedy sci-fi, facendo però emergere domande e dubbi su quale tipo di evento apocalittico potrebbe aver trasformato così radicalmente il mondo.

L’evento crossover tra Futurama e I Simpson seguiva invece Bender mentre viaggiava nel passato e usava del DNA per individuare Homer Simpson, che voleva uccidere per evitare un problema nel 31esimo secolo. I due diventavano però amici e riuscivano a trovare una soluzione alternativa per salvare il futuro.

I Simpson è quindi ambientata nel passato di Futurama e Disicanto nel suo futuro, anche se i dettagli riguardanti il Groening Universe non sono ancora del tutto stati svelati.

Fonte: ComicBook