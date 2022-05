FX ha annunciato ladi uscita di alcune delle sue serie comee della docuserie

La commedia prodotta da Taika Waititi tornerà con la quarta stagione martedì 12 luglio con una première di due episodi. Nel capitolo precedente i vampiri di Staten Island si sono allontanati, ma nelle nuove puntate torneranno nella loro residenza che ora sta per crollare. Nandor troverà l’amore, Nadja aprirà un nightclub per vampiri e Laszlo si occuperà del piccolo Colin sperando che diventi qualcosa di più rispetto a un vampiro di energia.

La seconda stagione di Reservation Dogs prenderà il via su Hulu mercoledì 3 agosto con due episodi. Nelle puntate Bear cercherà un modello maschile, Willie Jack era preoccupato delle conseguenze collaterali della maledizione che ha lanciato su Jackie e Cheese si riunirà con la nonna che non è in realtà sua nonna.

Welcome to Wrexham, la docuserie che mostra Ryan Reynolds e Rob McElhenney mentre si occupano della squadra di calcio gallese di cui sono diventati i proprietari, prenderà il via mercoledì 24 agosto su FX con i primi due episodi.

The Old Man con star Jeff Bridges nei panni di un agente della CIA e John Lithgow nei panni dell’agente dell’FBI che gli dà la caccia prenderà il via su FX il 16 giugno.

The Bear avrà come star Jeremy Allen White (Shameless) nel ruolo di uno chef che torna a Chicago per gestire il negozio di sandwich della sua famiglia. Tutte le otto puntate saranno disponibili su Hulu il 23 giugno.

La seconda stagione di American Horror Stories debutterà il 21 luglio su Hulu.

La serie animata Little Demon, con star Aubrey Plaza nel ruolo di una madre la cui figlia teenager è l’erede di Satana, debutterà giovedì 25 agosto su FXX con le prime due puntate.

The Patient avrà come protagonista Steve Carell nel ruolo di un terapista che si ritrova alle prese con un serial killer interpretato da Domhnall Gleeson. La serie arriverà su Hulu martedì 30 agosto con i primi tre episodi.

