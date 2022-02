ha intenzione di mantenere in onda e rinnovareil più a lungo possibile,

Eric Schrier, il presidente di FX Entertainment, società madre sia del canale FX che della sua rete gemella FXX, ha recentemente parlato con Deadline, svelando il futuro dei due show. Parlando di It’s Always Sunny in Philadelphia ha detto:

È interessante con quella serie. I ragazzi lo fanno da così tanto tempo. Finché sentono di poter mantenere la sua vitalità in modo creativo, vogliono continuare a farlo. Dal punto di vista creativo, lo show è eccellente e pensiamo che l’ultima stagione sia stata più forte che mai. I fan adorano la serie, quindi andremo avanti finché vorranno farla andare avanti.

Se la serie con Charlie Day e Danny de Vito ha una data di scadenza dovuta all’età degli attori, discorso diverso si può fare per la serie animata Archer. Come I Simpson o South Park potrebbe durare per decenni e Schrier ha menzionato specificamente queste due serie come esempio del modello che Archer potrebbe seguire. Parlando della prossima stagione, la 13, ha detto:

Non è stato progettato per essere l’ultima stagione. Penso che le sceneggiature vadano davvero bene, le stanno animando ora per la prossima stagione. Stiamo aspettando di vedere cosa ci dicono i creatori per vedere quanto farlo andare avanti. Siamo molto entusiasti di questo show e della sua continua longevità. Quando hai una mezz’ora animata come quella, può continuare a lungo, come puoi vedere con I Simpson. Archer è ancora fantastico per noi e i fan lo adorano. Quindi, finché possono continuare a farlo e mantenere alta la qualità, vorremo supportarlo.

Cosa ne pensate delle dichiarazioni del presidente di FX Entertainment riguardao It’s always Sunny in Philadelphia e Archer? Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se preferite, sui nostri canali social.

