Ciarán Hinds è tornato a parlare della serie Game of Thrones svelando la sua reazione alle scene di sesso.

L’interprete di Mance Ryder, leader delle comunità che vivono dall’altro lato della Barriera e dei bruti, ha parlato di quanto accaduto in una recente intervista a The Independent.

Hinds ha spiegato:

Ciarán, parlando della figlia Aoife che ha lavorato in Normal People, ha quindi commentato l’uso dei coordinatori di intimità:

Le ho chiesto di parlarmene perché è qualcosa di strano per me. Non sono di quella generazione. Qualsiasi cosa dovevamo creare insieme, nelle scene di natura sessuale, semplicemente ne parlavamo. Si tratta di come raccontavamo la storia insieme, quindi non avevo capito il motivo per cui i coordinatori di intimità erano improvvisamente ovunque.