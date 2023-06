Emilia Clarke ha svelato un nuovo dettaglio della sua interpretazione di Daenerys in Game of Thrones durante la promozione di Secret Invasion, show che segna il suo debutto nel MCU.

L’attrice, ricordando la sua esperienza sul set del progetto tratto dai romanzi di George R.R. Martin, ha svelato che la postura della giovane Targaryen, almeno inizialmente, non era voluta. Emilia ha sottolineato:

Le persone spesso parlano di come Khaalesi abbia una postura davvero buona. Ero una ventiduenne terrorizzata. Mia madre mi ha insegnato a sedermi con la schiena dritta, ed è quello che ho fatto. E poi sono rimasta bloccata con questo dettaglio del personaggio. Non sapevo che avrei continuato a interpretarlo per 10 anni.