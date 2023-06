L’uso dell’intelligenza artificiale ha regalato ai fan di Game of Thrones delle immagini legate a un finale alternativo della storia che avrebbe reso felici molto spettatori, ritraendo Jon Snow e Daenerys Targaryen insieme.

Le creazioni mostrano infatti i personaggi interpretati da Kit Harington ed Emilia Clarke dopo un lieto fine coronato dalle nozze.

I tre artwork generati sono stati condivisi su Instagram, diventando immediatamente virali online grazie all’apprezzamento di chi avrebbe voluto un epilogo meno tragico per la storia della coppia.

In futuro i fan di Game of Thrones potrebbero comunque scoprire nuovi capitoli della storia di Jon Snow, forse più lieti rispetto a quanto mostrato nello show originale, grazie a uno spinoff sequel attualmente in fase di sviluppo. Il progetto è stato ideato in collaborazione con Kit Harington e, per ora, non è stato ancora approvato o cancellato da HBO.

Che ne pensate del finale alternativo alla storia di Jon Snow e Daenerys in Game of Thrones ideato dall’intelligenza artificiale?

