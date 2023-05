Francesca Orsi di HBO ha aggiornato i fan di Game of Thrones sullo sviluppo delle serie spinoff, tra cui la potenziale serie con protagonista Jon Snow e il progetto già ordinato A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, basato sui racconti con protagonisti i personaggi di Dunk ed Egg.

La responsabile del network ha sottolineato che il progetto sarà molto diverso da House of the Dragon:

Ha una tela più piccola, c’è un’intimità dal punto di vista visivo che ci permette di generare lo show più velocemente rispetto a quanto può accadere a House of the Dragon, in cui ci sono così tanti effetti speciali. Potreste sapere, in base a quei racconti, che i draghi non esistono e questo ci permetterà di realizzarlo più velocemente.

Orsi ha poi spiegato quale è il progetto:

Idealmente potrebbe essere una serie composta da tre stagioni, seguendo la struttura di quello scritto da George. Ovviamente ci piacerebbe andare oltre e George sta continuando a pensare ai restanti racconti che vuole ancora scrivere, ma a questo punto puntiamo a tre stagioni che seguano ogni volume.

La responsabile di HBO ha inoltre confermato che si stanno ancora sviluppando altri prequel di Game of Thrones e spinoff, ma non è ancora possibile parlarne perché sono nelle prime fasi di sviluppo.

Il progetto con star Kit Harington nel ruolo di Jon Snow, inoltre, è ancora fermo nelle prime fasi di sviluppo:

Stiamo lavorando con attenzione con gli sceneggiatori per prepararlo pensando a un potenziale via libera alla produzione, ma a questo punto non è ancora presto sapere con certezza se questo accadrà.

Fonte: Deadline