George R.R. Martin è tornato a parlare del finale di Game of Thrones ribadendo che nei romanzi la storia si allontanerà da quanto mostrato sul piccolo schermo.

Lo scrittore è al lavoro ormai da anni ai romanzi The Winds of Winter e A Dream of Springs e ora ha aggiornato il suo blog affrontando una domanda ricorrente dei fan.

Martin ha scritto online:

Un’altra domanda che ricevo molto, specialmente dopo la fine di Game of Thrones su HBO, è se Cronache del Ghiaccio e del Fuoco finirà nello stesso modo. Un architetto sarebbe in grado di dare una domanda corta, concisa e semplice a quel quesito, ma sono più che altro un giardiniere. Le mie storie crescono, si evolvono e cambiano mentre le scrivo. So generalmente la direzione in cui stanno andando, certamente… Le destinazioni finali, i grandi momenti, sono stati nella mia testa per anni… Per decenni, nel caso della saga. Il problema è nei dettagli e alle volte tutto cambia mentre scrivo.

George ha proseguito:

Quello che recentemente ho notato sempre di più, tuttavia, è che il mio giardinaggio mi allontana sempre di più dalla serie televisiva. Sì, alcune delle cose che avete visto in Game of Thrones le ritroverete in The Winds of Winter (anche se forse non nei stessi modi)… Ma molto di tutto il resto sarà piuttosto diverso.

Che ne pensate delle dichiarazioni di George R.R. Martin sul fatto che i romanzi si allontanano sempre di più dal finale di Game of Thrones? Lasciate un commento!

Fonte: Blog George R.R. Martin