Game of Thrones si è conclusa ormai nel 2019, ma sappiamo bene che ci sono ancora tantissime storie da raccontare all’interno di quel mondo e Gwendoline Christie sarebbe disposta a tornare per raccontarle. L’attrice, che ha interpretato Brienne di Tarth, ha dichiarato a Screen Rant che tornerebbe sempre con molta felicità a interpretare il personaggio sebbene sia estremamente soddisfatta del percorso che ha intrapreso la sua carriera.

“È così divertente, non è vero? Perché sarò sinceramente e per sempre grata della possibilità di interpretare Brienne di Tarth”, ha detto la Christie. “Amo così tanto il personaggio ed è arrivato in un momento importante della mia vita – è una cosa che non era mai successa prima, ossia che ho avuto la possibilità di interpretare un personaggio che mi parlava veramente e parlava di alcune delle mie esperienze e delle esperienze dei miei amici, cose che sembravano non essere state mai esplorate in televisione o nei media tradizionali. E ciò che amo ora è che queste opportunità, come nel progetto Wednesday di Tim Burton, mi venga data la possibilità di avere parti come quella di Jan Stevens, ruoli in grado di illuminarti. E ho amato così tanto Brienne. Anche come interprete volevo davvero avere l’opportunità di fare cose diverse. Quindi Jan Stevens è splendida e penso che sarei sempre entusiasta di tornare a interpretare Briennel… ma staremo a vedere. Vedremo cosa succederà. Amo andare avanti. E spero di continuare a lavorare su quello che faccio e di dare sempre il massimo. Per me e per coloro che mi circondano”.

Anche se Gwendoline Christie tornerebbe a recitare in Game of Thrones, alcune star della popolare serie HBO hanno dichiarato di aver chiuso, tra cui Emilia Clarke, l’interprete di Daenerys Targaryen. La Clarke ha dichiarato ai microfoni della BBC di non essere interessata a tornare nei panni del personaggio, anche se ha raccontato che Kit Harrington le ha parlato della serie in fase di sviluppo su Jon Snow.

