Liam Cunningham ha svelato che vorrebbe essere coinvolto nello spinoff di Game of Thrones dedicato a Jon Snow, ma di non avere ancora nessuna certezza riguardante un suo possibile ritorno nella saga televisiva ispirata ai romanzi scritti da George R.R. Martin.

L’attore, intervistato da Den of Geek, ha spiegato che ha contattato Kit Harington dopo aver saputo che è in fase di sviluppo una nuova serie.

Liam ha avuto nello show originale il ruolo di Ser Davos Seaworth, personaggio la cui storia di intreccia con quella di Jon in più occasioni.

Cunningham ha quindi sottolineato:

Ho mandato un messaggio a Kit dicendo: ‘Ti conviene chiamare Davos!’. Non ho ricevuto risposta. Auguro il meglio a chiunque sia coinvolto nel progetto, e se l’assegno è abbastanza sostanzioso, potrei persino riapparire!

Lo spinoff sequel è un’idea proprio di Harington e dovrebbe raccontare cosa accaduto a Jon Snow dopo aver ucciso Daenerys ed essere stato condannato all’esilio, andando a Nord della Barriera per vivere con i Bruti e il suo metalupo Spettro.

Per ora il progetto è ancora in fase di sviluppo e, probabilmente, bisognerà attendere la fine dello sciopero degli sceneggiatori e quello degli attori per avere ulteriori aggiornamenti.

