ha parlato della sua esperienza sul set di, spiegando perché ha provato un certonei confronti di

L’attrice, intervistata da GQ, ha ammesso che la fama ottenuta grazie alla serie tratta dai romanzi di George R.R. Martin le ha causato qualche problema durante il passaggio all’età adulta.

Maisie è stata scelta per il ruolo pochi mesi prima di compiere dodici anni e ha poi partecipato alla sua prima première solo in occasione della terza stagione:

Sono grata che ci abbiano protetto fino a quel punto. Se fosse successo quando avevo 12 anni non so che conseguenze avrebbe avuto su di me mentalmente.

La ragazza aveva invece già imparato a gestire la fama, usandola per motivare se stessa, dovendo però lasciare la scuola e affrontare il fatto che le persone intorno a lei avessero iniziato a trattarla in modo diverso.

Williams ha poi aggiunto che ricorda ancora il giorno in cui le hanno consegnato un reggiseno sul set di Game of Thrones chiedendole di indossarlo per mantenere l’aspetto esteriore di una ragazza molto giovane, dagli attaggiamenti un po’ maschili e che non esita a usare la violenza. L’attrice ha quindi sottolineato:

Penso di aver iniziato a provare un po’ di risentimento quando ho iniziato a diventare una donna perché non potevo esprimere chi stavo diventando. E poi provavo fastidio nei confronti del mio corpo perché non era in linea con la parte di me che il mondo stava celebrando.

Che ne pensate del risentimento provato da Maisie Williams nei confronti di Arya durante le riprese di Game of Thrones? Lasciate un commento!

Potete rimanere aggiornati sulla serie grazie ai contenuti pubblicati nella nostra scheda.

Fonte: GQ